La cancel·lació del Mobile ensenya les dues cares de la marca Barcelona

Els Jocs Olímpics del 1992 i el Mobile World Congress. Aquests són els dos grans esdeveniments que, segons el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, són una referència per a la ciutat i un model a seguir. Collboni ho ha dit aquesta setmana , abans d'un anunci de cancel·lació del certamen que ha provocat un terrabastall als dos sectors que més se'n beneficien: l'hostaleria i el turisme. Tant, que el govern municipal ha impulsat la Barcelona Opportunity Week per intentar compensar els diners que les empreses dels dos gremis deixaran de guanyar.El Mobile preveia un impacte econòmic de 492 milions d'euros a la ciutat. Però on haurien anat a parar aquests diners? Per primera vegada l'Ajuntament de Barcelona ha encarregat un estudi detallat sobre l'impacte econòmic de la fira. L'ha fet Deloitte i, tot i que el consistori encara no ha fet públics els detalls, explica que hotels i establiments de restauració són els màxims beneficiaris d'un desembarcament de diners que, segons l'informe, ja és de 4.000 milions des del 2006 A l'hora de defensar el Mobile, l'Ajuntament insisteix que el certamen ha permès convertir Barcelona en la divuitena ciutat del món més atractiva per invertir en el sector de les start-ups -com es coneixen les empreses emergents de sector digital- i que això provoca la creació de milers de llocs de treball de qualitat.L'estudi de Deloitte també assenyala que el 32% dels assistents al Mobile estableixen aliances durant el saló i que el 96,4% recomanarien la visita. Una dada que l'Ajuntament subratlla per la projecció internacional que proporciona a la ciutat. Novament, qui es beneficia més d'aquesta projecció són els negocis hotelers i de restauració.La moneda del Mobile ha estat a l'aire tota la setmana i, al final, ha sortit creu. El desenllaç ha provocat que les expectatives d'ingressos s'hagin convertit en diners que no es guanyaran mai. El sector hoteler ha anunciat que deixarà d'ingressar 100 milions d'euros i el dels apartaments turístics, 14 milions."Són pèrdues no compensables", diu el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, en declaracions a. Pallarols explica que el Mobile permet als restauradors "anticipar" la temporada alta i, a més, fer-ho amb clients d'alt poder adquisitiu i en un període de pocs dies.El mateix apunta el secretari general de la Federació Catalana d'Associacions de Restauració i Musicals, Joaquim Boadas, que qualifica d'"irrecuperable" la pèrdua d'ingressos que ha provocat la cancel·lació del Mobile. Sumant els diners que hauria generat el saló per al sector de la restauració i de l'oci nocturn, Boadas calcula que la quantitat total que es deixarà de guanyar és de 120 milions d'euros.La suspensió de la fira de telefonia mòbil ha mostrat com el model econòmic de la ciutat -basat en el sector serveis- trontolla quan es cancel·la un gran esdeveniment. Un fet que, segons els responsables d'hotels i restaurants, no ha de fer replantejar l'anomenada marca Barcelona. Tot el contrari."El model econòmic és sòlid, solvent i competitiu. Genera riquesa i ocupació", assegura Pallarols. Els sectors de la restauració i l'oci nocturn preveien signar entre 5.000 i 6.000 contractes de feina durant el Mobile, tots temporals. GSMA, empresa organitzadora del certamen, havia anunciat que la celebració del saló hauria suposat la creació de 14.000 llocs de feina, també temporals."El que cal és obtenir més congressos, no canviar de model. Tant de bo hi hagués un congrés cada mes", reclama Boadas. Una demanda a la qual se suma Pallarols: "Cal capgirar la pública i notòria manca d'empatia del govern de Colau cap als sectors econòmics. L'Ajuntament ha d'entendre que l'activitat econòmica no és un rival". Les crítiques al govern de Colau contrasten amb el compromís amb el Mobile verbalitzat per l'Ajuntament, tant en aquest com en l'anterior mandat.Les posicions dels actors econòmics contrasten amb la de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. El seu vicepresident, Albert Recio, reivindica la necessitat de "discutir" el model de ciutat que representa el Mobile, basat en el turisme i els grans esdeveniments.Per la FAVB, Barcelona ha acabat "depenent" del Mobile per manca d'alternatives i Recio apunta com a principals conseqüències negatives del certamen la contractació temporal -i molts cops precària - la contaminació generada pel trànsit aeri que genera l'arribada de congressistes d'arreu del món i la gentrificació que provoca. A l'altre costat de la balança, reconeix que el certamen ajuda a consolidar la "indústria tecnològica" a la ciutat.El full de ruta municipal, però, segueix fidel al mateix camí. De fet, la resposta a la cancel·lació del Mobile ha estat l'impuls de dos esdeveniments. El Barcelona Opportunity Week busca fer arribar turistes a la ciutat a través d'ofertes, i el Barcelona Tech Spirit aspira a facilitar trobades empresarials que s'haurien hagut de dur a terme en el context del certamen.

