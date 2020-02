Qui és el culpable que se suspengui el Mobile? Les mans negres i la geopolítica entren en acció

La suspensió del Mobile es deu a una circumstància de "força major". Són les paraules que va repetir nombroses vegades John Hoffman, conseller delegat de GSMA, per justificar la cancel·lació del congrés estrella de Barcelona. La por a un possible contagi de coronavirus (i les potencials indemnitzacions a les quals s'haurien d'enfrontar les empreses) va ser, sobre el paper, l'argument de Facebook, Ericsson o LG, que ja van confirmar la seva absència abans de la cancel·lació oficial.Dins el món empresarial i polític, però, aquestes explicacions no han sigut prou convincents. Ningú es creu que el coronavirus per si sol ho justifiqui. De fet, dos dies abans de l'anunci de cancel·lació, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat asseguraven que el Mobile se celebraria "amb tota normalitat". Fins i tot després de la roda de premsa convocada per GSMA el ministre de Sanitat, Salvador Illa, insistia que no existia "cap raó de salut pública" per suspendre l'edició d'enguany.La celebració d'altres fires d'abast mundial en altres ciutats europees ha acabat d'alimentar les teories de la conspiració. De fet, tres de les multinacionals absents al Mobile (Sony, Intel i Cisco Systems) sí que han viatjat a Amsterdam per assistir al saló del sector audiovisual ISE. I no hi ha previst suspendre congressos, creuers o altres activitats que se celebraran les properes setmanes a la capital catalana.Arran de tot plegat, les opinions que defensen una mà negra o raons ocultes en la decisió han anat prenent força. Aquest mateix divendres, l'alcaldessa Ada Colau ha explicat en una entrevista a RAC1 que un dels motius que han impulsat la cancel·lació del Mobile ha estat "la guerra comercial que mantenen la Xina i els Estats Units". Durant els últims anys, gegants com Huawai han apostat per expandir-se lluny dels mercats asiàtics, arrabassant quota de mercat als principals fabricants nord-americans.La forta presència de marques com la mateixa Huawei (tenia l'estand més gran de tot el Mobile), Xiaomi o ZTE a la fira és un factor a tenir en compte. "No tinc dades concretes, però és un element més que ha influït", ha assenyalat Colau en referència a la puixança asiàtica davant empreses americanes o europees. Vista la llista de baixes, és evident que les desercions occidentals han pesat contra un congrés en el qual cada any llueixen més les empreses d'Àsia.L'economista José María Gay de Liébana apunta en una segona direcció. En una entrevista a la Cadena Cope, el també professor a la Universitat de Barcelona creu que la cancel·lació del Mobile és un missatge de les grans tecnològiques a Pedro Sánchez, que en diverses ocasions ha manifestat la seva intenció d'aprovar l'anomenada taxa Google. Aquesta mesura vol aconseguir que grans multinacionals com Google, Facebook o Amazon paguin impostos als països on generen beneficis i no al seu país d'origen. La Ministra d'Economia, Nadia Calviño, s'ha afanyat a desmentir aquesta possibilitat. "És una teoria esbojarrada", ha exclamat.Per altra banda, diverses fonts del sector empresarial tenen clar qui és el culpable. "El Mobile no se celebra per la mala gestió i la incompetència de John Hoffman", tal com asseguren alguns expositors a Via Empresa . Les mateixes fonts expliquen que Hoffman ha estat desaparegut "diversos dies" sense haver lluitat per mantenir la fira i descarten que tot plegat respongui únicament a les forces de causa major esmentades.Molts dits acusadors i teories però cap resposta concloent més enllà de l'oficial del coronavirus. Segurament la frase que millor exemplifica el clima de desconcert és la que ha pronunciat aquest divendres Yolanda Díaz, ministra de Treball i Economia Social, en una entrevista a Las mañanas de RNE . Segons la dirigent, la cancel·lació del Mobile és "incomprensible", un fet que atribueix a "agitacions interessades del mercat". Després d'aquestes declaracions, Díaz no ha volgut anar més enllà a l'hora de concretar les "agitacions".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor