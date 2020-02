Òmnium acusa la Fiscalia de voler «reeducar» la ideologia de Cuixart

Òmnium Cultural ha acusat la Fiscalia de voler "reeducar" i canviar la ideologia del president de l'entitat, Jordi Cuixart. El ministeri públic s'ha oposat aquest divendres al permís concedit a Cuixart per treballar i fer voluntariat fora de la presó , tal com preveu l'article 100.2 del reglament penitenciar -i al qual la junta de tractament ha donat el vist i plau.A través d'un comunicat d'aquesta tarda, Òmnium considera que el seu president "no s'ha de reeducar de res", i que la fiscalia no pot pretendre que Cuixart pensi d’una altra manera. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha denunciat que la fiscalia segueixi actuant "com la Inquisició"."Qui ha de complir la legalitat internacional són els poders de l'Estat", ha afegit Mauri, que també ha lamentat que la fiscalia s'oposi a l'article 100.2 per "l'efecte exemplaritzant i intimidatori" de la presó sobre la població.

