VÍDEO Descobrim el català que hi ha darrere de la veu de «Joker»

Sergi Zamora, a l'estudi de doblatge. Foto: Cedida

Un dels gran protagonistes de la gala dels Oscar d'aquest any va ser Joker i el seu protagonista, Joaquin Phoenix , que es va endur l'estatueta a millor actor. A més, va protagonitzar un dels discursos més reivindicatius de la nit Un fet no massa conegut és que el mític enemic de Batman té relació amb el Vallès Oriental. Concretament amb la Roca del Vallès. Tal i com avançava VOTV , la veu de Joker és doblada per Sergi Zamora, que reconeix que posar aquesta veu i les dels personatges a qui dona vida Joaquin Phoenix és un dels seus moments preferits: "Com actor, els supera a tots", explica en declaracions aLa seva tasca de doblatge en aquest film, a més, ha rebut la consideració dels seus responsables d'una forma destacada: el so del riure de Zamora és l'únic que s'ha mantingut a la versió final del conjunt de dobladors europeus. La resta s'han canviat per la de la veu original de Phoenix.No és l'únic gran actor de Hollywood a qui posa la veu en català i castellà. Matthew McConaughey, Colin Farrell, Bradley Cooper i Jeremy Renner són les altres cares conegudes a qui el roquerol ha interpretat en moltes ocasions. Precisament aquest fet, la interpretació, és un dels que més posa en valor de la seva feina: "Els dobladors som actors i ens hem de preparar a nivell de dicció, dramàtic, lectura... però a diferència dels actors d'imatge nosaltres podem fer moltes pel·lícules al llarg de l'any", explica.En aquest sentit, Zamora precisa que al llarg de l'any pot acabar fent entre 300 i 400 hores de doblatge de pel·lícules, uns 4 o 5 films d'estrena cada mes, doblatges que faci per Netflix i Amazon i gravacions d'audiollibres.Zamora va començar al món del doblatge l'any 1983. Va fer-ho en un estudi on feia tasques de producció i de traducció de l'anglès i el francès al castellà, fins que un director li va proposar fer una prova.Pel que fa a la forma de preparar-se els personatges, explica que ell prefereix veure abans la pel·lícula per entendre el personatge i posar-se més en el paper. Tot i això, explica que hi ha grans empreses que no deixen sortir els films de l'estudi de gravació i d'altres que ho mantenen en secret per als dobladors fins a l'últim moment: "En aquests casos arribes, el director del doblatge t'explica el caràcter i has d'anar treballant per fragments de la pel·lícula a mesura que la vas veient", detalla.Sergi Zamora també explica que no pot triar si vol o no vol doblar un personatge: "Normalment, el director o el client ja pensen en mi per interpretar la majoria de vegades les mateixes cares, a no ser que vulguin un canvi. Només puc escollir si coincideixen dos actors a qui poso veu a la mateixa pel·lícula". Per doblar els personatges es desplaça a estudis professionals de gravació, tot i que vaticina que, sobretot per locutors de publicitat i audiollibres, en un futur podrien treballar més des de casa.Pel que fa a l'idioma dels doblatges en català, relata que la gran majoria de vegades ell dobla en castellà, sobretot a les grans estrenes, i que només posa la veu en català en el cas d'algun film d'animació o si TV3 compra els drets d'alguna de les novetats, mesos després d'havsr-se estrenat.En quant a la situació del col·lectiu de dobladors, Zamora parla sense embuts: "Estem fatal. No tenim conveni, funcionem amb un de l'any 1992. No hi ha manera que els empresaris del sector vulguin asseure's a parlar-ne. Tampoc ajuda que hi hagi gent intenta agafar els preus més tirats del mercat, i això provoca que se sentin les coses que se senten", etziba. En aquest sentit, creu que els dobladors haurien d'estar més ben considerats i sortir de la "zona de ningú" en què lamenta que es troben actualment.

