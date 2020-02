Alta mèdica per al pacient de La Gomera afectat pel coronavirus

El pacient de La Gomera (Canàries) afectat per coronavirus ha rebut l'alta aquest divendres després de donar negatiu per segon cop a les proves. La Conselleria de Sanitat del govern de Canàries ho ha confirmat en un comunicat on també ha detallat que l'home podrà desenvolupar a partir d'ara les seves activitat "amb absoluta normalitat" perquè, segons marca el protocol, no ha d'estar sotmès a més restriccions.Pel que fa a la resta d'integrants del grup que l'acompanyaven de viatge, la conselleria ha explicat que demà acabaran el període de quarantena.Així, l'únic cas de coronavirus ( batejat recentment com a Covid-19 ) a Espanya és el de l'home ingressat la setmana passada a l'Hospital Univeristari Son Espases de Mallorca. Malgrat tot, la seva evolució és favorable i aquest dijous ha donat negatiu a les primeres proves que se li han realitzat.

