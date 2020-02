Mataró obre un expedient disciplinari a dos policies per amenaces a independentistes

L'alcalde de Mataró, el socialista David Bote, obrirà un expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local que participaven en un grup de Whatsapp, presumptament amb altres agents del cos, on llançaven insults i amenaces al col·lectiu independentista.Els fets van sortir a la llum el mes d'octubre i, després d'una investigació interna, el consistori ha pogut determinar l'autoria dels missatges d'aquests dos agents. Els implicats no feien servir cap telèfon corporatiu i haurien escrit des dels seus números personals, pel que l'Ajuntament no ha pogut encara provar l'autoria de la resta de comentaris ofensius. Si en el futur s'identifiquessin altres autors, els seus comentaris també podrien ser constitutius d'una falta disciplinària.L'alcalde sol·licitarà el suport de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia Local del Departament d'Interior perquè designi un instructor i secretari de l'expedient amb l'objectiu d'aclarir els fets i determinar les responsabilitats susceptibles de sanció.

