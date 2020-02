Convoquen una manifestació de suport al madrileny empresonat per protestar contra la sentència de l'1-O

⬛️⬜️📢 En Dani duu més de 4 mesos empresonat per manifestar-se a Madrid en solidaritat amb Catalunya. Dissabte, ens solidaritzem amb ell coincidint amb la convocatòria de suport que es fa a Madrid.



🗓️ 15 de febrer

📍 Plaça del Sol, BCN

🕗19 h#DaniLlibertat #StandUpForCatalonia pic.twitter.com/Ut17pxhFKu — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 12, 2020

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i els CDR han cridat a manifestar-se aquest dissabte en suport de Dani Gallardo , el jove madrileny que va ser detingut el passat 16 d'octubre a la capital espanyola, en una protesta contra la sentència de l'1-O, i que és en presó provisional des d'aleshores. La protesta tindrà lloc a les set de la tarda, en doble convocatòria a Barcelona, a la plaça del Sol, i a Madrid.Gallardo va ser detingut en una manifestació al centre de Madrid que només va convocar uns centenars de persones, però que va ser durament reprimida per la policia espanyola. Els agents van carregar indiscriminadament contra manifestants pacífics i en retirada , incloent-hi cops de porra al cap, com es pot comprovar en diversos vídeos que es van publicar aleshores a les xarxes socials.El passat dia 7, el jutjat d'instrucció número 22 de Madrid va denegar la llibertat provisional per a Gallardo, amb l'argument de la gravetat dels fets pels quals està acusat. Gallardo està sent investigat per delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions. Concretament, la policia nacional espanyola l'acusa de colpejar un agent amb un pal de fusta durant la manifestació del 16 d'octubre. La policia, però, no ha aportat cap prova que demostri la participació de Gallardo en els fets.

