Un jutge prohibeix penjar llaços grocs a l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona no pot penjar llaços grocs tant a l'exterior com a l'interior dels seus edificis. Aquest divendres, el jutjat contenciós administratiu número 6 de la capital catalana ha prohibit l'exhibició d'aquest element en considerar que es tracta d'un símbol "partidista" que xoca "frontalment" amb els principis de "neutralitat institucional i objectivitat".La sentència que ha avançat El Mundo encara no és ferma (l'Ajuntament està estudiant si la recorrerà) i arriba després que l'agrupació Advocats Catalans per la Constitució presentés un recurs contenciós administratiu el passat juliol on argumentava que els llaços grocs vulneraven el dret fonamental de la igualtat.De fet, l'Ajuntament de Barcelona ja havia retirat el llaç groc de la seva façana durant els últims comicis municipals. No obstant això, el consistori mantenia aquests símbols a diverses seus de districte.Segons la sentència, "l'actuació municipal impugnada és contrària a l'ordenament jurídic". "La funció que constitucionalment té atribuïda l'Administració Pública no és altra que complir amb objectivitat els interessos generals, és a dir, la Constitució que consagra el caràcter instrumental de l'Administració posada al servei dels interessos dels ciutadans", resa l'escrit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor