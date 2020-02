L'Audiència Nacional vol dur a judici els mossos que eren amb Puigdemont a Alemanya

L'Audiència Nacional proposa jutjar per un delicte d'encobriment dos mossos que acompanyaven Puigdemont el març del 2018 quan va ser detingut a Alemanya per l'ordre del Suprem, que l'estava investigant. El magistrat Manuel García Castejón ha acordat, en canvi, arxivar la causa contra els altres dos acompanyats de l'expresident, Josep Maria Matamala i Lluís Alay.A la interlocutòria, el magistrat conclou que, "malgrat la seva condició de funcionaris de la policia i amb ple coneixement que Puigdemont tenia una ordre de detenció europea", el van ajudar a intentar evadir la justícia "ajudant-lo a desplaçar-se per carretera" des de Helsinki fins al seu domicili a Bèlgica". Al seu entendre, l'actuació dels mossos estava "dirigida a evitar la captura del fugitiu".

