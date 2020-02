Amenaça de vaga dels treballadors dels serveis d'habitatge de Barcelona

La situació d'emergència habitacional a Barcelona no només afecta els veïns sinó també els treballadors públics del Consorci d'Habitatge de Barcelona i de l'Institut Municipal d'Habitatge (IMHAB). Des de fa uns dies han fet públiques les seves reclamacions per unes millors condicions laborals i una millor atenció a l'usuari i, si no arriben a un acord amb el govern d'Ada Colau, avisen que hi ha sobre la taula la possibilitat de convocar una vaga.Així ho explica Pablo Romero, president del comitè d'empresa format per UGT i CCOO que aglutina els treballadors de l'IMHAB i de les Oficines d'Habitatge, que depenen del consorci. "Estem saturats. Ara estem potenciant a comunicació, però si no veiem solucions a curt termini, convocarem una assemblea pe votar si fem vaga", detalla en declaracions aEls treballadors argumenten que l'increment d'usuaris provocat per l'emergència habitacional que viu la ciutat no ha estat compensat per l'Ajuntament i la Generalitat, que integra un 40% del consorci. A més de la ja esmentada "saturació", asseguren que aquesta manca d'adequació provoca esperes llargues, mal ambient a les oficines, i la impossibilitat d'oferir un servei "de qualitat".Per això, proposen que s'instal·li una recepció a totes les oficines d'habitatge per assessorar les persones que esperen ser ateses, implantar un sistema de cita prèvia per als usuaris per agilitzar els tràmits i la contractació de més treballadors per cobrir baixes de personal. "L'habitatge és una pedra angular del govern municipal però els recursos destinats a l'àrea són insuficients", valora Romero.Fonts municipals consultades perdefensen la gestió de l'àrea d'Habitatge des del 2015. Recorden que durant l'anterior mandat van començar a treballar a les Oficines d'Habitatge nou tècnics de gestió i quatre advocades. Aquestes es van sumar a les sis que ja hi havia i totes deu van ser internalitzades. També es van internalitzar els 23 professionals del servei d’atenció a la ciutadania i es va impulsar un nou servei de gestió de cues a les oficines.L'Ajuntament també argumenta que s'ha tirat endavant el Servei d'Intervenció i Mediació davant situació de Pèrdua d'Habitatge i Ocupacions (SIPHO), que actualment disposa de 18 treballadors i que s'ha reforçat amb sis treballadors el Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges.El consistori insisteix que l’aprovació del nou conveni laboral de l’Ajuntament l’any 2019 va suposar un increment salarial però reconeix que està negociant amb el comitè d'empresa per la contractació de set nous treballadors d'atenció a la ciutadania -que podran cobrir substitucions-, introduir el sistema de cita prèvia i redimensionar el servei en funció de les necessitats detectades.Romero explica que han mantingut tres reunions amb la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, i amb el gerent d'Habitatge, Javier Burón. Si les negociacions no arriben a bon port, els treballadors ja han avisat que el seu full de ruta preveu la possibilitat de convocar una vaga.

