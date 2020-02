El món rural demana auxili per salvar la pagesia en una massiva manifestació a Lleida

Manifestació de pagesos, aquest divendres. Foto: Àlvar Llobet

La ciutat de Lleida ha viscut aquest divendres una de les mobilitzacions més massives en favor de la pagesia. Més de 450 tractors i unes 3.000 persones han col·lapsat el centre de la capital del Segrià per demanar auxili i reclamar solucions a la política, avui representada per la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i per nombrosos càrrecs d'ERC i Junts per Catalunya.Els convocants han posat de manifest el "crit d'emergència" del món rural cap a les administracions per tal que passin de les paraules als fets. Demanen revertir la greu crisi de preus que fa més de 5 anys que s'arrossega i que es puguin salvar les explotacions. També han exigit que s'inverteixi en tots els sectors de l'agricultura perquè les pèrdues no només són en la fruita dolça i han reclamant sancions als mercats que no respectin els preus justos. Municipis de Ponent també s'han sumat a la protesta per evitar el despoblament rural.Manel Ezquerra, qui ha estat el responsable de fer la lectura del manifest unitari de la mobilització que portava el lema Salvem la Pagesia. Defensem el Món Rural, juntament amb el llaç verd que s'ha vist aquests darrers dies per mostrar el suport al sector.Ezquerra ha apel·lat a la unitat del sector per aconseguir "objectius clars" i ha demanat a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, una reunió amb el president Quim Torra en una visita que tindrà lloc al setmana que ve a Lleida. Ezquerra ha afegit que els ajuntaments han volgut "elevar el crit d'auxili" dels pagesos després de cinc anys de crisi de preus i ha assegurat que estan preocupats pel relleu generacional i la viabilitat de les explotacions. En aquest sentit, ha demanat als governs català, espanyol i aragonès que es prenguin mesures per evitar aquesta "sagnia" i el cessament d'activitat al camp.Jordà ha celebrat l'anunci del ministre d'Agricultura espanyol, Luis Planas, per modificar la Llei de la cadena alimentària. Lamenta, però, que hagi arribat "tardíssim" i recorda que "si només fem els deures nosaltres, no aconseguirem res". El pla d'arracades, diu, el necessiten els productors de tot l'Estat.Jordà espera que amb la modificació de la Llei es posin "línies vermelles" per evitar que els agricultors cobrin pels seus productes menys del que els costa produir-los. Representants de totes les administracions han participat en la manifestació en defensa del món rural d'aquest divendres a Lleida i han fet una crida a treballar conjuntament per salvar la pagesia, el territori i el país.

