Open Arms ja ha recaptat 425.000 euros pel nou vaixell i confia sortir al mar en dos mesos

Proactiva Open Arms ha recaptat 425.000 euros per reparar o comprar un nou vaixell a través d'una campanya de micromecenatge. La xifra, però, encara està lluny dels 800.000 euros que necessiten per posar al dia l'Open Arms o els 2,5 milions d'euros per comprar un nou vaixell i treballar amb més seguretat i millors condicions.L'embarcació està fent escala al port de Barcelona i el fundador de l'ONG, Òscar Camps, ha explicat que el motor de l'Open Arms ha dit "prou" i ha fet una crida a la solidaritat per poder tornar a sortir al mar en uns dos mesos. "Com més gent faci donacions abans podrem tornar a la feina i més legitimitat tindrem davant als que fem nosa", ha afegit.Camps ha argumentat la necessitat de disposar d'un nou vaixell per garantir l'agilitat de les operacions de rescat. "Amb un vaixell en aquestes condicions estem donant peu a que ens parin en qualsevol moment i amb qualsevol excusa", ha explicat.Camps ha assenyalat que la millor opció seria comprar un nou vaixell i adaptar-lo per rescatar persones. Aquesta alternativa té un cost d'uns 2,5 milions d'euros. Si no fos factible, amb 800.000 euros es podria canviar l'actual motor de l'Open Arms per un de nou. En tots dos escenaris serien necessaris uns dos mesos per poder tornar a posar en marxa una missió.

