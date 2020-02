Blaumut publica el seu nou disc, «0001»

La banda catalana Blaumut, que barreja estils de pop amb folk, música clàssica i d'autor, ha publicat aquest divendres el seu nou projecte, 0001, centrat en el concepte de la condició humana. El disc es troba ja disponible en format físic a les botigues especialitzades i en plataformes digitals.El projecte està ideat com una peça conceptual, i gira al voltant de la condició humana aprofundint en la seva part "més emocional i física", i experimenta amb el so i els sistemes d'enregistrament. Els concerts de presentació seran el proper 30 d'abril a Girona dins el Festival Strenes, que té totes les entrades exhaurides, i el 5 de Maig a la Sala Barts de Barcelona.El disc, que va ser composat durant aproximadament un any, i posteriorment va ser gravat de manera artesanal a Arenys de Mar, té l'objectiu de "buscar l'essència de les cançons" i treballar-les d'una manera cuidada, esprement-ne al màxim les possibilitats sonores.Amb una fórmula musical basada en el pop, però també amb pinzellades de folk i música clàssica, el grup format per Xavi de la Iglesia, Vassil Lambrinov, Oriol Aymat, Manuel Krapovickas i Manel Pedrós, va irrompre a l'escena fa gairebé deu anys amb el seu gran èxit Pa amb Oli i Sal. Posteriorment, la banda també va publicar els projectes, El segon arbre del bosc i Equilibri.

