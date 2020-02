El govern de Colau promou descomptes turístics per compensar la cancel·lació del Mobile

L'Ajuntament de Barcelona ha encarregat al consorci público privat Turisme de Barcelona el disseny de la Barcelona Opportunity Week, el nom amb què el govern d'Ada Colau i els agents econòmics de la ciutat han batejat l'esdeveniment que pretén compensar el sector turístic per la cancel·lació del Mobile.La Barcelona Opportunity Week es durà a terme els mateixos dies en què s'havia de celebrar el saló i té l'objectiu de minimitzar les cancel·lacions de reserves de visitants que havien de venir al congrés i fins i tot aconseguir-ne de noves.Tot plegat amb la creació d'ofertes turístiques. "És una promoció específica amb l'objectiu de fer ofertes de restauració i hostaleria que atregui visitants", ha resumit el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, després de reunir-se amb els agents econòmics de la ciutat.L'impuls d'ofertes turístiques no serà l'única eina per pal·liar els efectes de la suspensió del congrés de telefonia. Collboni també ha anunciat que l'Ajuntament dona suport a les jornades Barcelona Tech Spirit, que se celebraran del 24 al 26 de febrer.Es tracta d'unes jornades d'emprenedoria impulsades per Barcelona Tech City, el llobby que agrupa les empreses tecnològiques de la ciutat. La iniciativa programarà trobades entre els emprenedors de la ciutat i els fons d'inversió internacional que ja tenien previst estar a Barcelona en aquestes dates per participar al Mobile."Ha sorgit de manera espontània, des de la base de l'ecosistema emprenedor i ha tingut una resposta magnífica i immediata de tots els agents implicats", ha assegurat el president de Barcelona Techi City, Miguel Vicente.Collboni s'ha expressat en termes similars i ha reivindicat la "capacitat de reacció" de Barcelona, així com el "dinamisme" de a ciutat

