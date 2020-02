Albiach demana al partit d'Errejón que no es presenti a les catalanes per «responsabilitat»

La presidenta parlamentària dels comuns, Jéssica Albiach, ha emplaçar a Més País, el partit que lidera Íñigo Errejón, a no concórrer a les eleccions catalanes "per responsabilitat" per no "dividir" el vot. NacióDigital va avançar el passat 5 de febrer que la formació impulsada per l'exdirigent de Podem treballa per consolidar-se a Catalunya i avaluarà si es presenta o no als pròxims comicis. Precisament aquest dissabte Més País farà una roda de premsa per explicar que té intenció de celebrar un congrés fundacional a la primavera."El que ells volen representar ja ho representem nosaltres. Som l'espai ecofeminista que defensa les polítiques públiques socials", ha argumentat Albiach durant la presentació de la seva candidatura a les primàries de Catalunya en Comú per ser la candidata a les eleccions catalanes.La dirigent dels comuns ha proposat un projecte "gran, verd i feminista" per a Catalunya en contraposició tant a l'independentisme, que "en cap moment ha fet una proposta de país per al conjunt de la ciutadania", com també al PSC, a qui veu massa preocupat per seduir votants de Cs. És per això que ha demanat superar la "dinàmica de blocs i confrontació" que creu que s'ha instal·lat a la política catalana dels darrers anys. El termini per postular-se a ser la candidata de Catalunya en Comú a la Generalitat acaba aquest mateix divendres.Albiach ha lloat que "després de molts anys difícils s'està obrint una nova etapa a l'Estat", amb el govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem, i ha apostat per "portar a Catalunya" aquest canvi. "Podem dir que quan som decisius torna la política útil, arrossegant el PSOE cap al reconeixement del conflicte polític i posant el diàleg al centre", ha destacat. No obstant això, ha rebutjat la pretensió del Govern de sumar un mediador a la taula de diàleg entre executius: "Tenia cert sentit quan el PP no oferia cap garantia, però ara que nosaltres formem part de la taula de diàleg no pot ser un escull".També s'ha referit a l'acord de pressupostos del 2020, que veu com a "una prioritat", i ha celebrat que el president de la Generalitat, Quim Torra, anunciés un avançament electoral un cop s'hagin aprovat. "El Govern ha fet una gestió pèssima de les seves competències. Per tant, com més aviat siguin, millor", ha considerat.El procés per escollir el cap de llista dels comuns a les eleccions acabarà a finals d'aquest mes de febrer un cop superada la fase de recollida d'avals. Aleshores, el consell nacional de Catalunya en Comú començarà a elaborar les llistes, que Albiach confia que contraposi "una part continuista amb la gent que hi ha al Parlament" i la seva voluntat d'"obrir" la formació "a la societat". Sobre el nom que ha de tenir la marca electoral -els comuns s'han presentat a les darreres eleccions amb diferents denominacions-, ha advocat per En Comú Podem com a "bona marca que estaria bé consolidar", una aposta que va avançar NacióDigital. Ha acompanyat Albiach una representació de la plana major de Catalunya en Comú amb el seu portaveu, Joan Mena; els diputats al Parlament David Cid, Susanna Segovia, Yolanda López i Marc Parés; la regidora barcelonina Laura Pérez, i el secretari primer de la mesa del Congrés dels Diputats, Gerardo Pisarello. També compta amb el suport públic de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tot i que no ha assistit a l'acte d'aquest divendres.

