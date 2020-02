«El Quico, el cerillo, la noia i el mut de la tercera via», l'àcida paròdia de «Polònia» sobre el retorn d'Artur Mas

El Quico, el cerillo, la noia i el mut de la tercera via. #PolòniaTV3 pic.twitter.com/mszl8YE7xW — Polònia (@poloniatv3) February 13, 2020

"Volem demanar-te que tornis, i fer-ho amb una cançó molt vigent, com nosaltres". Així es dirigeixen les paròdies de Quico Homs, Josep Antoni Duran Lleida i Marta Pascal a Artur Mas en un àcid gag del programa Polònia de TV3 d'aquest dijous "En Puigdemont no ens agrada, has de ser el president", li dediquen els personatges a Mas, recordant que en breu haurà complert la pena d'inhabilitació a què va ser condemnat per l'organització de l'1-O. Per al gag, Polònia ha fet una peculiar versió d'un dels èxits del grup de folk ebrenc Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.

