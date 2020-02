Reguant i Baños s'acolliran al «dret d'objecció de consciència» al judici per no haver respost Vox al Suprem

Eulàlia Reguant i Antonio Baños, exdiputats de la CUP, defensaran el «dret a l'objecció de consciència» en la seva cita amb el jutjat d'instrucció de Madrid, investigats per desobediència per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox durant el judici del procés.En una roda de premsa que també ha comptat amb la presència de Maria Vila, portaveu institucional del partit, Reguant ha criticat durament "la relació de Vox amb la judicatura espanyola i amb el franquisme" i ha demanat no presentar el partit d'extrema dreta com "una anomalia", sinó com una "estructura més de l'Estat".Per la CUP, ha afirmat Reguant, la presència de Vox al judici convertia el procés en "un judici al poble de Catalunya" i impedia "buscar justícia en aquell tribunal". L'exdiputada de la CUP creu que és una "evidència" aquesta relació entre Vox i la justícia, i ha denunciat que "hi ha jutges que estan exercint a la vegada que fan pronunciaments propers a Vox a les xarxes socials".Maria Vila ha anunciat la intenció de la CUP i de les diferents organitzacions que la conformen a teixir "aliances antifeixistes" que no només tractin sobre "cordons sanitaris i processos judicials", sinó també de plantejar propostes des de l'esquerra que "puguin millorar la vida de la classe treballadora i de les dones".Eulàlia Reguant i Antonio Baños van ser citats a declarar el pròxim 25 de febrer com a imputats per no respondre Vox al Suprem. Baños, però, declararà el 18 de març a través de videoconferència, a causa de motius laborals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor