El Govern revisarà el criteri per fer sonar les sirenes en emergències químiques

El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha reunit aquest divendres, un mes després de l'explosió química d'Iqoxe, amb els alcaldes, sindicats i membres de la indústria petroquímica del Camp de Tarragona. Buch ha confirmat que, tal com demanaven els alcaldes de la demarcació, el Govern retornarà les competències del pla d'emergències químiques, el Plaseqta, a les administracions del territori en les pròximes setmanes."No renunciem a la nostra responsabilitat com a Govern, però creiem que la indústria química de Tarragona té unes característiques úniques i concretes que han de ser resoltes des del territori", ha assegurat. De fet, fins al 2005 aquest pla ja es gestionava des del Camp de Tarragona.Això permetrà, diu, crear "respostes a mida, millorar l'avaluació dels riscos i reaccionar d'una manera més preparada". En aquest sentit, el conseller ha reafirmat la seva voluntat de treballar perquè els municipis tinguin un rol més rellevant en la presa de decisions en les emergències.D’altra banda, el conseller també ha anunciat una revisió del criteri d’activació de les sirenes, una qüestió ben polèmica arran de l’explosió d’ara fa un mes, ja que les sirenes no van sonar en cap moment i no hi va haver cap avís a la població. “Obrirem un debat per saber quan, com, qui i per què s’han d’activar les sirenes per recollir-ho en el nou pla. A més, la informació no només ha de ser en cas d’emergència, sinó que volem comunicar-nos amb la societat en tot moment”, ha explicat.En aquesta línia, Buch ha explicat que es crearan nous canals de comunicació amb la ciutadania del territori. Tot i que encara s’està estudiant, l’executiu aposta per eines com l’enviament massiu i geolocalitzat d’SMS en cas d’accident químic.Per últim, el conseller ha assegurat que també s’està treballant en el disseny d’una xarxa de sensors químics per saber si hi ha risc per a la població per la presència de núvols tòxics o inflamables. “Crearem un sistema que analitzi permanentment la qualitat de l’aire per tenir-ho controlat sempre. No només en cas d’una emergència química, sinó en tot moment”, ha dit.El conseller, en canvi, ha evitat pronunciar-se sobre l’accident químic a l’empresa Iqoxe: “La investigació està sota secret de sumari, no ens podem pronunciar fins que els jutges ho autoritzin”. Buch ha volgut tenir un record per les víctimes i les seves famílies i ha agraït la feina dels cossos d'emergències.

