​VÍDEO Un grup de senglars s'estimba per una teulada d'una fàbrica a Osona

Un grup de senglars es va estimbar des de la teulada de la fàbrica de Liquats Vegetals a Viladrau. Aquesta companyia té les instal·lacions situades a prop del bosc poc abans d'arribar al nucli del poble.De fet, tal com explica el Diari de Girona , els senglars haurien arribat a l'empresa per la carretera que queda just a sobre. Sembla que els animals estaven ferits perquè abans de saltar van deixar taques de sang.Els animals, en veure que no podien sortir-ne, es van acabar precipitant al buit. Tal com es pot veure en el vídeo, algun senglar va morir, però la resta, tot i les fortes patacades, va escapar-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor