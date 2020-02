Aragonès aposta per no allargar «en excés» una legislatura que necessita un «reset» polític

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha apostat per "no allargar en excés una legislatura, ja que en termes polítics s'ha de fer un cert reset". En una entrevista a la Cadena Ser , el també coordinador nacional d'ERC ha afegit que "s'han de tornar a repartir les cartes electoralment", però no s'ha pronunciat directament sobre si els comicis haurien de ser abans o després de l'estiu.Pel que fa a la figura del mediador que reclama el president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat que seria un "error" que l'independentisme no aprofités l'oportunitat del diàleg. "ERC no s'aixecarà mai de la taula del diàleg. Si no és possible millorar les condicions de l'acord ERC-PSOE, no podem dir que no hi ha diàleg", ha conclòs.

