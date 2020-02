​El País Valencià apunta a un 2020 amb un creixement moderat en el sector turístic

El secretari autonòmic de Turisme del, Francesc Colomer, ha avançat aquest dijous que el 2020 es presenta amb perspectives de "creixement moderat i estabilitat" per al sector turístic del País Valencià. En aquest exercici, el seu departament té com a objectiu "enfortir el model túristic, aportar valor i ajudar" a la seva transformació amb el canvi digital, l'economia circular i els Objectius de Desenvolupament sense oblidar que "la revolució humanista és i serà fonamental".Així ho ha manifestat durant la presentació de les previsions turístiques per aquest any, després del balanç de les dades de 2019, un any en què el turisme internacional va créixer un 3,9% i la seva rendibilitat, un 7,9%.Entre aquests turistes destaca l'augment d'arribades de turistes de mercats com el francès (+15,2%) o l'alemany (11,6%), que compensen la caiguda de l,5% dels britànics.A més, el 2019 s'ha incrementat la motivació per oci i vacances del turista estranger (+(3,8).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor