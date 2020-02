Colau considera una «injustícia» la suspensió del Mobile

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera una "injustícia" que s'hagi suspès l'edició d'enguany del Mobile World Congress per l'alarma del coronavirus . En una entrevista a RAC 1 , la dirigent ha assegurat que, més enllà d'aquesta alarma, la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina ha estat "un element més" que ha contribuït a la cancel·lació del congrés de telefonia mòbil.Colau ha lamentat que, després de tenir-ho tot "a punt", sense cap amenaça de vaga ni situació de conflictivitat política i també sense que hi hagués "cap alarma sanitària", el fet que aquest gran esdeveniment s'hagi suspès genera un sentiment d'"injustícia" a la ciutat de Barcelona.Sobre els motius pels quals s'ha cancel·lat, ha explicat que els organitzadors els han traslladat que el fet que hi hagi hagut el degoteig de retirades de grans empreses del congrés ha afectat a la "viabilitat" de l'esdeveniment i que aquestes multinacionals al·legaven també al seu prestigi, que no es podia permetre participar d'un esdeveniment "mig buit". A més, les companyies han argumentat que grans directius no es podien permetre estar setmanes en quarantena.Més enllà d'aquesta explicació, Colau ha afegit que "a tot arreu" s'ha pogut llegir com la guerra comercial entre Estats Units i la Xina també ha tingut certa influència. "Quin pes ha tingut? Jo no ho sé, però puc sospitar que és un element més que hi ha tingut un paper", ha assegurat.L'alcaldessa ha explicat que, si hi ha iniciatives del sector tecnològic i de la restauració per aprofitar moltes de les coses que estaven previstes a la ciutat pels dies del Mobile, seran "escoltades" i, si es consideren que són viables, tindran el suport del consistori. En tot cas, ha assegurat que no està en perill el Saló Alimentària. De cara a l'edició del Mobile de l'any que ve, Colau ha insistit que treballaran perquè sigui "la millor" i ha defensat la importància que té el fet que el congrés s'hagi afiançat a Barcelona. Colau també ha reflexionat sobre la "sobreabundància" informativa i com s'ha anat replicant l'alarma des de les administracions, els mitjans i les xarxes socials quan a Espanya no s'ha produït cap mort i moren cada any un miler de persones per la grip comuna. També ha subratllat que "no hi ha cap motiu" per evitar anar a restaurant o comerços de persones d'origen xinès, una actitud que ha assenyalat com a "racista". "Faig una crida a la calma i a la racionalitat", ha dit.

