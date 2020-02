​Un informe de la Guàrdia Civil demana investigar 48 persones més en relació al procés sobiranista

Un informe de la Guàrdia Civil demana que s'investiguin 48 persones més en relació al procés sobiranista, segons ha explicat TV3 . L'escrit recull els resultats dels escorcolls que el cos de seguretat estatal va fer el maig del 2018 i considera que entre el 2012 i el 2015 es van fer adjudicacions i subvencions de manera irregular per valor d'un milió d'euros des de la Diputació de Barcelona.Part d'aquests fons, uns 180.000 euros, van anar a les fundacions afins al partit CATmón i Ingman, diners que alhora haurien estat utilitzats per pagar factures del procés. Segons TV3, CATmón i Ingman estaven vinculades a través de l'excàrrec de Convergència Víctor Terradellas, detingut en aquella operació del maig.La Guàrdia Civil sospita, a més, d'irregularitats en subvencions de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona també en època convergent a CATmón i Ingman, però en aquest cas, indica TV3, sense aportar més proves.Finalment, el canal ha indicat que entre les 48 persones que la Guàrdia Civil demana al jutge que investigui hi ha càrrecs de la Diputació i membres de les entitats subvencionades, com ara Francesc de Dalmases, expresident d'Ingman i actual diputat de Junts per Catalunya.

