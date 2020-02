Xavier Trias s'ha sotmès a un tractament per eliminar la tremolor de les mans

Xavier Trias s'ha sotmès a un tractament per eliminar els problemes de tremolor que té a les mans, fruit d'un trastorn que pateix des dels 18 anys i que, recentment, se li havia agreujat. En una entrevista a Betevé , l'exalcalde de Barcelona ha explicat que ha acudit a la Clínica Universitat de Navarra, un centre que disposa d'una sèrie de tècniques per posar fi a aquests moviments involuntaris.Trias ha admès que, en alguns casos, la tremolor li impedia escriure o agafar un got. "Per a mi era invalidant [..] era impossible que no es notés", ha dit. En l'entrevista, l'exalcalde ha aparegut amb els cabells molt curts a causa de la tecnologia d'ultrasons emprada durant el tractament. El dirigent ha admès que, durant els últims dies, molta gent s'ha preocupat pel seu estat de salut.Xavier Trias també ha detallat que primer s'ha tractat la mà dreta, que ja mostra símptomes de millora. De fet, l'exalcalde ha agafat un got en directe per demostrar l'eficàcia del tractament. Tal com ha assegurat, d'aquí a un any té previst repetir el tractament a la mà esquerra.

