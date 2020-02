Els organitzadors del Mobile es disculpen amb els participants del congrés

Els organitzadors del Mobile s'han disculpat amb els participants del congrés en una carta que ha enviat a tots els assistents un cop s'ha pres la decisió de cancel·lar l'edició d'aquest any del certamen barceloní pel risc del coronavirus.A la mateixa missiva, el màxim dirigent del congrés ha alertat que no podrà contestar "immediatament" a tots els dubtes que queden per resoldre. Moltes qüestions han quedat a l'aire després de la cancel·lació, com per exemple si hi haurà indemnitzacions per les pèrdues que han sofert els participants. "Sabem que aquesta notícia serà una gran decepció per a la seva organització i per a vostè personalment –escriu Hoffman- atès que es preparava per ser part del MWC o del 4YFN"."Si us plau, contacti amb Atenció al Client si necessités cap altra assistència. Amb tot, en aquest moment no podem contestar totes les seves preguntes immediatament. Treballarem diligentment per contactar amb vostè tan aviat com puguem amb més informació i amb més detall sobre la seva petició particular", afegeix.A la carta també recorda que el GSMA ha sigut amfitrió de "persones i empreses" durant 34 anys al Mobile World Congress, temps durant el qual "la salut i la seguretat" d'exhibidors i assistents "ha estat sempre d'importància cabdal".Ha estat aquesta la raó primordial per la qual s'ha decidit cancel·lar l'esdeveniment, afegeix a la carta, atès que "la preocupació mundial pel brot de coronavirus, la preocupació pels viatges i altres circumstàncies fan impossible per al GSMA mantenir-lo".

