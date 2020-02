Calvet diu que la normativa «no preveu la possibilitat» d'una moratòria contra noves plantes incineradores

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat aquest dijous al Parlament que la normativa "no preveu la possibilitat de moratòries" pel que fa a projectes d'incineració de residus, perquè que estudiar-ne la tramitació depèn "de la directiva de serveis transposada per la llei 17/2009"."La normativa ambiental és diferent que la normativa urbanística. Si qualsevol empresa presenta un projecte no podem denegar la seva tramitació", ha reiterat. "El Govern no impulsa ni gestiona cap planta de valorització energètica de residus, només tramita i controla, de manera exigent, la iniciativa municipal o privada", ha defensat. Damià Calvet ho ha exposat quan la diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, l'ha interpel·lat sobre els projectes d'incineradores a Cercs i Juneda. La CUP ha anunciat que presentarà una moció al Parlament per instar el Govern a iniciar una moratòria amb caràcter urgent dels nous projectes d'incineració de residus, una qüestió que la formació anticapitalista espera que es pugui debatre en sessió parlamentària el 4 o 5 de març. "Cremar residus contaminants per produir energia, estalviar en combustible i rebre diners públics per fer-ho: el negoci rodó d'algunes empreses a Catalunya a costa de la salut de la població i del medi ambient", ha lamentat la diputada Natàlia Sànchez en interpel·lar al Govern.El conseller Damià Calvet ha assegurat que "el model d'incineració de residus industrials no està en la línia del que vol aquest Govern". "Volem prioritzar", ha dit, "la prevenció i la valorització material". Ara bé, abans ha insistit `que "l'objectiu principal és reduir la quantitat de residus que va a abocadors". Segons Calvet, la jerarquia en gestió de residus per actuar davant l'emergència climàtica "la marca la Unió Europea" i, per aquest ordre, contempla: la prevenció, la preparació per a la reutilització, la valorització material, altres valoritzacions inclosa l'energètica (és a dir, la incineració) i, com a últim recurs, l'abocador. "La directiva europea marca que l'any 2035 només arribin a abocador un 10% dels residus", ha expressat.Calvet ha indicat que "estem al 39% de reciclatge de residus municipals: el 35% va a abocador i el 19% restant, a la valorització energètica, en quatre plantes de titularitat municipal".Natàlia Sànchez li ha rebatut que "la incineració va en contra de tota directriu europea" i ha lamentat que Calvet "no ha contestat a cap de les preguntes que li han fet". La diputada de la CUP ha insistit que "la incineració de residus afecta de manera transversal a la vida" i ha advertit que "la incineració de residus augmenta la generació de gasos d'efecte hivernacle, s'ho miri per on s'ho miri".Calvet ha insistit en la jerarquia europea però també en què el que està fent ara mateix el Govern és avaluar un projecte que els ha presentat un particular i que no és iniciativa de l'executiu. "A Cercs, uns particulars ens han entrat un projecte que estem avaluant sota la directiva de serveis. D'entrada, hem d'avaluar la seva suficiència documental; en cas que la tingui, entraria a tramitació ordinària", ha indicat Damià Calvet. Calvet ha exposat que després serà el torn de l'avaluació política i de l'exposició pública, "on tothom podria dir la seva", ha reiterat.Segons el conseller, pel Govern "el que prima és la reutilització i el reciclatge", però alhora "hem de tenir molt clar aquest límit del percentatge que va als abocadors". El departament de Territori estima que l'estudi del projecte per construir una incineradora de residus a Cercs, per autoritzar-ne o no els permisos i decidir si compleix amb les garanties ambientals, podria allargar-se més d'un any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor