«Hi ha veïns que encara dormen amb cartons a les finestres pels danys de l'explosió»

Fa un mes de l'explosió a la planta química d'Iqoxe, però els veïns de Tarragona encara conviuen amb les destrosses que l'ona expansiva va causar a les seves llars. Alguns dormen sense vidres a les finestres o sense persianes i la majoria d'ells veuen com dia a dia les esquerdes de les parets creixen i els edificis es deterioren encara més. Ja han passat trenta dies de l'accident, però l'humil barri de Bonavista, el més proper al polígon petroquímic, no ha pogut passar pàgina del xoc psicològic que els va suposar aquell 14 de gener.Ara, tots els afectats, més de 200, estan recopilant documentació i avaluant les conseqüències per denunciar i reclamar els danys de l'explosió a les empreses asseguradores. Segons expliquen, els tràmits són molt llargs i complexos i no saben fins quan hauran de seguir així. "Al barri hi ha gent vivint en ple hivern amb els vidres trencats sense tenir cap resposta de la companyia asseguradora d'Iqoxe. Posen cartons i intenten fer el que poden, però la majoria de veïns no tenen la capacitat econòmica per afrontar ells el cost de la reparació. Ja han vingut els pèrits, però ens diuen que no poden agilitzar els tràmits perquè encara no s'ha demostrat que la culpa sigui d'Iqoxe. De debò ens han de dir això? És una obvietat!", explica en Vicente, un veí, alDe fet, al barri encara hi ha establiments tancats pels danys de l'explosió i el pitjor, diuen, és que es van agreujant amb el temps. L'ambient des d'aleshores és de total incertesa i incomprensió i els tarragonins miren ara amb diferents ulls els metres que els separen del polígon petroquímic. "No ens sentim segurs ni protegits i això ens inquieta molt", afegeix una altra veïna.La indignació, la ràbia, el malestar i també la por són els sentiments que encara avui regnen als carrers de Bonavista. Per això, en les darreres setmanes, el local de l'Associació de Veïns s'ha convertit en un punt de trobada per a tots ells on canalitzar el xoc i ajudar-se mútuament. La junta explica que han sentit el suport de l'Ajuntament, que des del primer dia els ha facilitat els tràmits, però demanen més transparència en les decisions i negociacions que s'emprenguin a partir d'ara."El que demanem és tenir més informació i no sentir-nos com fins ara. No sabem com reaccionar, no sabem què fer, no estem educats per conviure amb aquesta indústria i no sabem com viure segurs. Fins ara ens han amagat coses i exigim que les coses es facin diferent", diu la Loli Gutierrez, la presidenta de l'associació.Des de l'explosió, els veïns no han parat d'alçar la veu i s'han manifestat cada dimarts des d'aleshores. A més, el dimecres vinent hi ha convocada una vaga a totes les empreses químiques del polígon i ha rebut el suport d'ajuntaments i ciutadania. "Tenim molta por que això caigui en l'oblit i estan intentant que sigui així i que callem, però no ho aconseguiran", afirma la Loli. Ara, els veïns estudien presentar-se com a acusació popular al cas.

