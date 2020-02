Olot viu el doble aquest cap de setmana

Amb les promocions 2x1 de l'Olotx2 es pot gaudir d'un munt de descomptes. Foto: @descobreixolot.

Del 14 al 16 de febrer, d'aquest divendres fins a diumenge, torna l' Olotx2! Aquesta serà la vuitena edició d'una campanya on es paga per un i es gaudeix per dos en estades, àpats i activitats a la comarca dels volcans.Totes les promocions i descomptes es poden consultar al web fet exprés , que va obrir inscripcions el passat dilluns 27 de gener L'Olotx2 és un esdeveniment que vol contribuir a la consolidació de la marca Olot-Garrotxa com a destí turístic molt complert i obert tot l'any. Aquesta campanya és una mostra del que es pot fer tot l'any, amb la diferència que durant els dies de celebració, l'oferta és de 2x1.Durant els dos dies de l'Olotx2 es podrà continuar descobrint l'extensa i variada oferta de la ciutat i la comarca gràcies a la iniciativa de les diferents empreses participants.Cal recordar que tot i que, d'antuvi, aquesta promoció turística va decaure dels pressupostos municipals, al final els esforços de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, la de Comerciants d'Olot, els placers de Mercat i Turisme Garrotxa junt amb l'Ajuntament d'Olot, han permès tirar endavant la campanya , que es reformularà de cara a 2021.

