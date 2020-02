El trasllat del CAP del Raval a la Misericòrdia s'allargarà cinc mesos

Nou canvi de plans en el camí per traslladar el CAP Lluís Sayé de Barcelona, situat a la part nord del Raval, a la Capella de la Misericòrdia. La capella és propietat de l'Ajuntament, que la manté cedida al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba). L'alcaldessa, Ada Colau, va anunciar al novembre que el govern municipal portaria al ple del gener la revocació de la cessió de la capella al museu per iniciar el procés de trasllat del CAP del Raval. El tràmit, però, no es va produir el mes passat i segons expliquen diverses fonts veïnals i del CAP a, no es farà fins al juny.Les mateixes fonts consultades es remeten a la reunió mantinguda el 10 de febrer amb el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en què el responsable polític del districte va informar la plataforma Cap Raval Nord digne dels nous terminis que manejava l'Ajuntament.Perquè el nou emplaçament per al CAP sigui una realitat, l'Ajuntament ha de revocar la capella al Macba per després renunciar-hi i cedir-la al Servei Català de la Salut (CatSalut), encarregat de desenvolupar el projecte. Mentrestant, perquè el Macba pugui fer l'anunciada ampliació en un edifici de nova creació, caldrà materialitzar la requalificació urbanística per canviar els usos del terreny on s'aixecarà, per passar-los de zona verda a zona edificable.A la reunió, l'Ajuntament va al·legar impediments administratius per complir amb el termini previst i el consistori no ha volgut donar més detalls a. Fonts municipals consultades per aquest diari s'han limitat a afirmar que el govern municipal continua treballant amb els veïns per fer realitat el trasllat. Un objectiu polític que, segons insisteixen, es manté. L'Ajuntament, però, no ha volgut confirmar quins són els impediments administratius que s'ha trobat.Els comuns -i també la CUP en l'anterior mandat- sempre han estat partidaris que la capella fos per al CAP, però el rebuig de la resta de grups municipals va fer impossible que l'opció tirés endavant durant molts mesos, provocant que l'espai quedés en mans del Macba perquè el museu pogués fer allà la seva ampliació.El 22 de novembre del 2019, però, el museu, l'Ajuntament i la Generalitat van anunciar que el Macba s'ampliarà en un equipament de nova construcció a la plaça dels Àngels, adjacent a la capella del mateix nom.El MACBA comptava amb l'aportació de cinc milions dels fons europeu FEDER per fer l'ampliació a la Misericòrdia i ara haurà de presentar un nou projecte. Segons va informar la direcció del museu al novembre, podran accedir a aquests fons si l'ampliació s'acaba com a tard el 2022. Per aconseguir-ho, el MACBA preveu obrir aviat un concurs internacional de projectes, adjudicar-lo el 2021 i executar-lo durant els següents mesos.Fonts de la plataforma CAP Raval Nord Digne consultades perveuen amb resignació com el procés de trasllat del CAP s'allarga encara més. L'edifici actual presenta dificultats d'accessibilitat per a les persones amb cadira de rodes, a moltes sales no és possible entrar-hi els carros mèdics i la sala d'espera ha quedat petita per a un equipament que atén diàriament 700 persones.

