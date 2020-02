Toni Clapés celebra el dia mundial de la ràdio amb un emotiu tuit

La ràdio ho és tot per mi.Per molts anys ⁦@rac1⁩ i felicitats a tots els ràdioadictes.#DiaMundialDeLaRadio pic.twitter.com/HhFpciLb3k — antoni clapés casals (@toniclapes) February 13, 2020

Ja han passat quatre mesos des que Toni Clapés va deixar el seu programa per problemes de salut. El conductor del "Versió RAC1", però, no s'oblida de la ràdio. Aquest dijous, aprofitant la celebració del dia mundial de la ràdio, el periodista ha llençat una emotiva piulada a Twitter."La ràdio ho és tot per mi. Per molts anys RAC1 i felicitats a tots els ràdioadictes", ha escrit. El tuit acumula centenars de respostes de companys i oient que li han fet arribar nombrosos missatges de suport.Clapés va anunciar el passat octubre que deixava de presentar el "Versió RAC1", un dels programes estrella de la cadena. També a través d'una piulada, el presentador va acomiadar-se de l'audiència i va explicar que "espera poder tornar" després del tractament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor