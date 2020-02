Pagesia en perill d'extinció: cinc claus que expliquen la crisi del sector

La ciutat de Lleida viurà aquest divendres al matí una mobilització en defensa de la pagesia i del món rural. Sindicats, patronals, entitats, partits i ajuntaments esperen que la mobilització sigui "històrica" perquè, asseguren, el model agrari actual està en situació "crítica" i en clar perill de desaparèixer si no es canvien les estructures del sector i s'avança cap a uns preus més justos.La concentració, que s'organitzarà amb cinc columnes que acabaran convergint a a plaça Sant Joan de Lleida, compta amb el suport d'Unió de Pagesos, JARC i Asaja, de la patronal Afrucat i d'una cinquantena d'alcaldes lleidatans i de la Franja de Ponent.El sector assegura que la situació actual és de les pitjors dels últims 50 anys, i que s'està davant de la liquidació del món rural si no es canvia l'estructura, motiu pel qual es demana mesures concretes per part de l'Estat i la Generalitat. Us la resumim en cinc claus:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor