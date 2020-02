Retenció a la C-17 a l'altura de Tona per un gos que hi ha a la via al sentit Vic. pic.twitter.com/SimJ4Wd30z — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) February 13, 2020

Un gos ha provocat retencions aquest dijous a la tarda a la C-17 a l'altura de Tona (Osona). Tal com es pot veure en el vídeo, l'animal corre per la via en sentit Vic mentre els vehicles al seu darrere van a marxa lenta.Tal com ha informat el Servei Català de Trànsit a, el gos ha estat pocs instants recorrent la via fins que l'han retirat agents dels Mossos d'Esquadra. L'animal no ha resultat ferit i tampoc ha provocat cap accident.

