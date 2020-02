La nova via Laietana traurà espai a 19.000 cotxes i serà una realitat el 2023

L'Ajuntament de Barcelona ja ha donat els detalls de la transformació de la Via Laietana, que es preveu que sigui una realitat el 2023. Les obres començaran l'últim trimestre del 2021 i duraran 18 mesos. Tindran un cost de 34 milions d'euros i quan acabin donaran pas a una Via Laietana amb menys cotxes i més espai per als vianants.El projecte ha tingut en compte el procés participatiu fet amb veïns i comerciants de la zona. Les voreres passaran de mesurar dos metres i mig d'ample a fer-ne 4,15, mentre que la calçada experimentarà canvis rellevants.En direcció mar, hi haurà un carril per a busos i taxis i un altre per a vehicles i bicis amb una limitació de 30 km/h. En sentit muntanya, només hi haurà un carril per on circularan busos, taxis i vehicles de residents. Per tant, s'acabarà amb el trànsit de vehicles en sentit pujada. Actualment, segons dades de l'Ajuntament són 18.700 cotxes els que circulen per aquesta artèria en sentit pujada, mentre que el gruix -28.700- ho fan en direcció mar.Els ciclistes, per tant, compartiran espai amb els cotxes en sentit baixada i tindran un carril bici en sentit pujada al costat del carril bus.La reforma de la Via Laietana també comportarà la pacificació completa del carrer Jonqueres, on s'eliminarà el trànsit completament. S'eliminarà per tant, una altra de les opcions per connectar Ciutat Vella i el centre en cotxe. L'Ajuntament preveu que els conductors que vulguin fer aquesta connexió ho faran pel passeig Lluís Companys i la ronda de Sant Pere o pel carrer Roger de Flor, si es vol connectar amb l'Eixample.També es pacificaran els carrers d'Àngel J. Baixeras i de la Fusteria, i s'intervindrà a les places d'Antoni Maura, de l'Àngel i d'Antonio López per generar espais verds.La transformació també afectarà serveis urbans del subsòl, relacionats amb l'aigua, la llum o les comunicacions.

