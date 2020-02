IQOXE estudia presentar un ERO temporal durant un any que afectaria tota la plantilla

IQOXE, l'empresa de la petroquímica de Tarragona on va tenir lloc l'explosió que va causar tres morts , estudia presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) temporal durant un any que afectaria tota la plantilla, segons ha apuntat Comissions Obreres (CCOO) en un comunicat. L'empresa hauria plantejat l'opció aquest dimecres davant dels representants sindicals.Segons ha explicat el secretari general de CCOO Indústria a Tarragona, José Martín, des de l'organització rebutgen "totalment" la proposta. Martín ha concretat que la intenció d'IQOXE és presentar l'expedient al·legant "causa de força major", que al seu parer no es dona, però que faria que es presentés directament davant la Generalitat, que hauria de decidir si l'accepta però sense necessitat de negociació amb els sindicats. Per CCOO es tracta d'un exemple més de "l'actitud mercantilista" de la companyia.

