Borràs planta el Suprem i vincula al procés la causa dels contractes presumptament irregulars

Avui he comunicat al Tribunal Suprem que demà no aniré a declarar. Fer-ho implicaria validar totes les irregularitats que fa més d’un any que estic denunciant en una causa que ha vulnerat els meus drets des del primer dia. [Obro fil 👇🏽] — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) February 13, 2020

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha optat per no acudir a declarar al Tribunal Suprem aquest divendres, dia en el qual l'havia citat el jutge per les suposades irregularitats en l'adjudicació de 18 contractes a un amic mentre era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Anar a declarar, ha apunta Borràs e un fil a Twitter, suposaria "validar totes les irregularitats" de la causa oberta, la qual vincula al fet que sigui una "coneguda dirigent independentista".La providència dictava que la citació era per "escoltar la seva declaració" com a investigada pel fets i de manera "voluntària". El jutge ja podrà proposar a la sala penal, a partir d'aquesta absència, que demani un suplicatori al Congrés dels Diputats -la condició d'electe li atorga un aforament- per imputar-la formalment. La decisió de no declarar ha estat comunicada aquest dijous al Suprem, on la defensa Gonzalo Boye."El mateix fiscal que va veure una rebel·lió inexistent l'1-O ara m'acusa d'una corrupció inexistent", assegura Borràs en els tuits. La investigació, des del seu punt de vista "il·legal", ha fet que la ciutadania quedi "privada" de la feina feta a la ILC, perquè els webs vinculats als contractes presumptament irregulars ja no estan disponibls.El magistrat De Porres va prendre la decisió de citar Borràs després d'analitzar l'exposició raonada enviada pel jutjat d'Instrucció 9 de Barcelona, que va començar a investigar els fets, que podrien ser constitutius dels delictes de falsedat documental, frau administratiu, prevaricació i malversació de fons públic. En la resolució, amb data de 31 de gener, el magistrat informa Borras que existeix una investigació i li demana que designi un procurador i un advoca per personar-se en la causa oberta contra ella.El Suprem ha obert una investigació contra Borràs per adjudicar presumptament a dit contractes mentre era presidenta de la ILC. L'alt tribunal considera que existeixen "indicis en l'execució de fets" que podrien ser "constitutius de delicte", en concret de prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics i falsedat documental. El Suprem també vol investigar el suposat beneficiari d'aquests contractes, Isaías Herrero, un informàtic amic amb el qual es va enviar correus electrònics on parlaven de la qüestió que ara s'investiga.Segons l'exposició raonada que va rebre el Suprem de part del jutjat d'instrucció 9 de Barcelona, que investigava inicialment el cas, queda clar que Borràs va fraccionar contractes de prestació de serveis informàtics per imports inferiors a 18.000 euros per evitar haver d'obrir un concurs públic i adjudicar-los directament a una mateixa persona, concretament Isaías Herrero.En total, aquests contractes sumen prop de 260.000 euros. De la mateixa manera, com es pot llegir en la interlocutòria del Suprem, Borràs i Herrero van aportar suposadament pressupostos falsos a nom d'altres entitats i el preu dels contractes adjudicats no es corresponia amb el preu real del servei.

