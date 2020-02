Mercabarna busca col·locar producte prèmium per la cancel·lació del Mobile

La cancel·lació del Mobile World Congress ha suposat un contratemps per als majoristes de Mercabarna, que ara busquen on col·locar producte prèmium que havia d'anar destinat a hotels i restaurants que atenen habitualment congressistes i visitants del saló.Representants del peix, la carn i la fruita i verdura de l'Associació de Concessionaris de Mercabarna (Assocome) expliquen que l'any passat la fira del mòbil va suposar un pic de vendes important i es va distribuir un 20% més que qualsevol altra setmana de febrer."El Mobile ens feia l'agost de l'hivern i el fet que no es faci ens afectarà bastant", valora el majorista Jordi Cubells, de Maresmar, empresa dedicada al peix i al marisc. El sector de la fruita i la verdura pateix una situació similar, com explica Eva Cano, del Grup Cano. "Haurem de buscar altres sortides per no llançar el producte", diu.Martí Colomer, de General Càrnia assegura també que la caiguda de les vendes oscil·larà aquest mes entre el 10% i el 15% si es compta en quilos. "En diners serà molt més", assegura. Aquesta empresa preveia vendre una tona de carn prèmium cada dia del Mobile, de vedella de races com el Wagyu, l'Angus o Nebraska i peces com filets i entrecots. "Intentarem desviar part del producte, però amb el producte prèmium és més complicat", explica.La solució, en els casos que sigui possible, passa per ultracongelar les peces i vendre-les a un preu més baix.

