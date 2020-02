Rosa Peral hauria usat el telèfon de la víctima del crim de la Urbana un cop ja era mort

L'acusat pel crim de la Urbana Albert López, prenent notes durant el judici, aquest dijous Foto: ACN

El telèfon de l'agent de la Guàrdia Urbana Pedro Rodríguez va ser localitzar pels Mossos d'Esquadra dins d'un armari al domicili de l'acusada Rosa Peral després del crim. Segons ha insinuat en el judici el cap de la investigació, aquesta troballa confirmaria que Peral va estar fent servir el telèfon de la víctima quan ell ja era mort.En la mateixa declaració el sergent dels Mossos ha explicat que han pogut comprovar pels rastreigs dels telèfons que els dos acusats van estar junts els dies posteriors al crim, quan creuen que van aprofitar per desfer-se del cos cremant-lo dins del seu cotxe al pantà de Foix. El mateix testimoni també ha deixat clar que no tenen dubtes que van caldre dues persones per cremar el vehicle.El sergent dels Mossos d'Esquadra que va ser el responsable de coordinar la investigació del crim ha estat l'últim dels testimonis que han passat pel judici a l'Audiència de Barcelona aquesta setmana en el judici pel crim de la Guàrdia Urbana . El policia ha detallat que quan van anar a casa de Rosa Peral per comunicar-li que s'havia localitzat el cotxe de la seva parella cremat amb un cos a dins, ella no els va deixar entrar adduint que les seves filles dormien."Ens diu que està sola, que han discutit i que ell ha marxat, i ens ensenya un missatge on Pedro li diu que apaga el telèfon perquè no vol ficar-la en els seus problemes", ha explicat el sergent. Uns dies més tard els Mossos van arribar a la conclusió que els missatges que es van enviar aquella nit des del telèfon de Pedro Rodríguez van ser escrits per Peral.També en la sessió d'aquest dijous del judici, s'ha dexiat entreveure que el fragment de bala que va trobar-se a l'interior del cotxe cremat Pedro Rodríguez, juntament amb el seu cadàver, podria ser part del regal de noces amb què la víctima i la seva exdona van obsequiar els convidats.Així es desprèn de la declaració de l'exdona de la víctima, que ha explicat que tots dos van decidir fer un clauer en forma de bala amb els noms i la data del casament gravada. El jutge ha inclòs aquest clauer a la causa per comparar-lo amb la bala que va aparèixer al cotxe. També ha explicat que dies després de localitzar-se el cos va trobar-se amb Peral i li va veure unes rascades "molt superficials" al coll.L'exdona de Pedro Rodríguez, visiblement afectada, ha explicat que va estar casada amb Rodríguez fins al mes de juliol del 2016, quan van decidir separar-se'n. A preguntes del fiscal, la testimoni ha explicat que el dia del casament van decidir regalar als convidats com a record un clauer en forma de bala, amb la data de la celebració i les inicials d'ells dos gravades. "Era una bala sencera, amb el projectil i el casquet", ha detallat.La bala que penjava d'aquest clauer podria ser la mateixa que la policia va localitzar a l'interior del vehicle cremat on va aparèixer el cos de Pedro Rodríguez, proper al pantà de Foix. Per comprovar-ho, el jutge ha demanat a la testimoni si podria deixar-los un d'aquests clauers perquè es pugui inspeccionar i fer les comparacions amb els fragments de bala trobats dintre del vehicle. En un primer moment, la investigació va creure que la bala del vehicle podria ser la que va matar a Rodríguez.La dona també ha explicat que va sospitar d'uns missatges que va rebre del mòbil del seu exmarit la nit de l'1 de maig del 2017, el mateix dia que es creu que Rodríguez ja era mort. Segons ha indicat, aquell dia s'havien de posar d'acord per com es repartien el fill durant tota la setmana. Ella li va enviar un correu electrònic recordant-li que encara no li havia dit quins dies se'l podia quedar, i ell va respondre d'una manera "molt amable". Això, segons ha dit, la va fer sospitar."Ell amb mi era més sec i em sorprèn que em demani perdó", ha indicat. Aquest punt reforça la tesi de la investigació que creu que Peral va utilitzar el telèfon de la víctima per fer creure que seguia amb vida.En el mateix sentit del que va dir el germà de Pedro Rodríguez durant la sessió de dimecres, aquest dijous l'exdona també ha explicat l'escena que va tenir lloc el dia 7 de maig del 2017, quan van voler recuperar objectes de la víctima del domicili que compartia amb Rosa Peral. "No vam veure en ella cap gest d'ajudar-nos", ha assenyalat.La testimoni ha comentat que aquell dia li va "semblar estrany" com anava vestida Peral, que portava una dessuadora quan "era un dia que feia molta calor". A més, ha afegit que va poder observar que l'acusada tenia una rascada "molt superficial" al coll.

