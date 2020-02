Candidats, estratègia i pactes: l'1x1 de la cursa electoral a Catalunya

A l'espera de conèixer la data de les eleccions catalanes -el president Quim Torra la farà pública un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat -, els partits greixen la maquinària per arribar-hi tan preparats com sigui possible. N'hi ha que tenen el candidat definit des de fa mesos -la inestabilitat de la legislatura ha fet presagiar en més d'una ocasió una convocatòria anticipada-, i d'altres que l'han d'escollir a contrarellotge. Aquest és l'1x1 de totes les formacions que competiran a les urnes.

