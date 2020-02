Valverde: «L'Athletic és el millor que m'he trobat durant la meva carrera»

Ernesto Valverde és un d'aquells entrenadors que prefereix restar allunyat del focus mediàtic. "Tinc una manera de fer determinada i, en el meu cas, intento que les polèmiques no ho siguin tant", ha dit aquest dijous durant l'entrega de premis organitzada pel Bilbao International Football Summit. En el seu primer acte públic des que va ser destituït del Barça, però, una frase ha destacat per sobre la resta."L'Athletic és el millor que m'he trobat durant la meva carrera", ha dit el tècnic basc durant l'acte. "El club té quelcom fort, un clima de treball tan especial, tan bo, tan reconfortant [...] he guanyat títols a Barcelona i a Grècia, però l'Athletic és especial", ha afegit.Malgrat tot, Valverde ha volgut destacar que la seva etapa a Barça va aportar-li "el mateix" que els seus sis anys a l'Athletic o al València. "De cada lloc t'emportes coses que apliques als llocs on cas; en funció d'això, actues", ha explicat.Valverde també ha reconegut que, des que ha abandonat el Barça, no ha vist "massa futbol", tot i que no l'ha deixat de banda. "Quan surts d'un equip prefereixes posar una mica de distància amb tot el que està passant. Portava molt temps d'entrenador, i en un club on tot va a 200 per hora, no pots frenar en sec", ha remarcat.

