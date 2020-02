Crida urgent de la Caixa de Solidaritat per pagar la fiança de l'1-O al Tribunal de Comptes

La presidenta de l'Associació de Foment de la Caixa de la Solidaritat, Núria de Gispert, i el vicepresident de l'entitat Ernest Benach han demanat aquest dijous més donacions per costejar la fiança de 4,1 milions d'euros imposada pel Tribunal de Comptes al Govern de Carles Puigdemont per l'1-O. L'entitat ha avisat que el termini per pagar la fiança acaba el proper dilluns i que a data d'avui han recaptat al voltant de 800.000 euros.La Caixa de la Solidaritat ha reclamat al tribunal que els doni més marge per fer el pagament, però encara no n'han obtingut resposta. Si no es pot abonar la fiança, han alertat que s'embargaran sous i béns personals d'una trentena de persones entre les quals, a més de Puigdemont i els exconsellers, hi ha desenes d'alts càrrecs.De Gispert ha avisat que després de la "repressió judicial i policial" que s'ha viscut ara el focus se centra en la "repressió econòmica". Ha lamentat que per un mateix cas i mateixos dirigents polítics, el Tribunal de Comptes reclami 4,1 milions per malversació i que el Tribunal Suprem i el jutjat número 13 de Barcelona també hagin imposat fiances en el passat. En aquest sentit, ha reclamat que la fiança que té dipositada el Suprem hauria d'anar a compte de la que demana ara el Tribunal de Comptes.Per afrontar la situació que es planteja De Gispert ha reclamat a aquells ciutadans que fa anys que ja ajuden, que tornin a "posar el granet de sorra" i puguin col·laborar. "Hem pogut ajudar a molta gent però en queda més", ha lamentat.Benach ha recordat que la Caixa de la Solidaritat va néixer per donar un "cop de mà a tots els represaliats" i que en els últims anys s'ha ajudat a dirigents polítics però també a persones anònimes que s'han viscut afectades per la "repressió" en diferents moments. Ha concretat que s'han atès 246 casos i que en tenen una setantena més de pendents de resoldre.Amb els diners recollits fins el moment s'han pagat 13,2 milions en fiances, 262.500 euros en advocats per aquelles persones que no en tenien i 124.600 euros en multes. Així, Benach ha reivindicat que la Caixa de la Solidaritat ajuda a "tothom".Els expresidents del Parlament s'han mostrat preocupats perquè el proper dilluns acaba el termini per dipositar els 4,1 milions al Tribunal de Comptes i no compten amb la totalitat dels diners. "No tenir-los anirà en contra de 32 persones que tenien responsabilitats al Govern. Hauran de respondre amb les seves propietats i els poden embargar els sous", ha lamentat.D'altra banda, han detallat que no abonaran les fiances de l'exconseller Santi Vila perquè aquest va considerar que qui havia d'afrontar-les és la Generalitat.

