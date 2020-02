Aquests són els nominats als Premis Enderrock 2020

Enderrock ha anunciat aquest matí els resultats de les votacions populars per elegir els nominats als Premis Enderrock 2020. Per cada categoria s'han classificat tres bandes o artistes, i el guanyador de cadascuna d'elles se sabrà durant la gala que se celebrarà el 5 de març a l'Auditori de Girona. A través d'aquest enllaç podeu votar els vostres artistes preferits.Manel - Per la bona gentOques Grasses - Fans del solPorto Bello - L'ull de la tempestaAlfred García i Txarango - "Crema la nit"Miki Núñez - "Escriurem"Oques Grasses - "In the Night"Cesk Freixas - Festa MajorGinestà - GinestàMireia Vives & Borja Penalba - Cançons de fer camíCesk Freixas - "Cercavila"Ginestà - "Estimar-te com la terra"Joan Rovira - "Sota el teu balcó"Criatures - PraxinoscopiMeritxell i Judit Neddermann - PresentQuico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries - Viatge a BudaEl Pony Pisador - "La confraria del menhir"Meritxell i Judit Neddermann - "Prec de Nadal"Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries - "Canta l'illa de Buda"31 FAM - Tr3tzeLágrimas de Sangre - VértigoLildami - Flors mentre visquiAndrea Motis- - Do outro lado do azulChicuelo i Marco Mezquida - No hay dos sin tresThe Bop Collective - IaspisAlbert Guinovart i Albert Bofill - DreamsClara Peya - AA (Analogia de l'A-mort)Cor Jove Nacional de Catalunya - Cor Jove Nacional de Catalunya: Josep Vila i CasañasDàmaris Gelabert - És l'hora de l'orquestraEl Pot Petit - 10 anysRamonets - Fes-t'ho tu mateixManelOques GrassesRosalia31 FAMGinestàMiki NúñezAitanaNil MolinerRosaliaMiki NúñezOques GrassesPorto BelloBuhos - "Connectats"Oques Grasses - "In the Night"Rosalia - "Milionària"

