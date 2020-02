Sánchez i Casado es reuniran dilluns a la Moncloa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà dilluns a les 12 hores a la Moncloa amb el líder del PP, Pablo Casado. Fonts del partit popular han detallat que Casado acudirà a la trobada amb la intenció que el govern socialista torni a "posicions de moderació i centralitat" de les quals, al seu entendre, s'ha "allunyat" arran del pacte amb Unides Podem, ERC i Bildu.També té previst abordar la "qüestió de Catalunya", la seva "preocupació" per la "degradació institucional", així com la "preocupació" per la situació de "frenada econòmica". Les mateixes fonts han confirmat que ha estat la Moncloa qui s'ha posat en contacte amb el líder popular. Des de la Moncloa asseguren que per al govern "el diàleg amb l'oposició és molt important".

