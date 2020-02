Una nova plataforma demana aturar les ampliacions del port i l'aeroport de Barcelona

La plataforma Zeroport s'ha presentat aquest dijous en societat amb l'objectiu d'aturar els projectes d'ampliació del port i l'aeroport de Barcelona. Està integrada per entitats socials i ecologistes i la seva demanda arriba després que l'Ajuntament ja hagi posat sobre la taula una necessària limitació de l'activitat de les dues infraestructures.En una roda de premsa al casal Pou de la Figuera, Zeroport avisa de les conseqüències per a la contaminació que tindria l'ampliació del port i l'aeroport, a més de considerar que les dues infraestructures són "peces angulars d'un model econòmic i turístic insostenible, que atemptat contra les necessitats vitals bàsiques i que implica un fort impacte social".Un impacte que, segons asseguren, té efectes sobre encariment de l'habitatge, la massificació de l'espai urbà i del transport públic, la precarització laboral i la desaparició del comerç local.a més d'aturar els plans de creixement, demanen eliminar vols curts i creuers. També insten a eliminar els privilegis fiscals i els subsidis de l'activitat de port i aeroport, així com la declaració de Xarxa Natura 2000 a tot l'àmbit del Parc Agrari del Llobregat.

