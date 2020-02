L'art medieval de Catalunya i Noruega es reuneix per primer cop al Museu Episcopal de Vic

Riba, Sureda i Verdaguer, a l'exposició «Nord&Sud. Art medieval de Noruega i Catalunya 1100-1350» Foto: Josep M. Montaner

Verdaguer, durant la roda de premsa de l'exposició «Nord&Sud. Art medieval de Noruega i Catalunya 1100-1350» Foto: Josep M. Montaner

Què tenen en comú Catalunya i Noruega? Una de les respostes que resol aquesta qüestió és al Museu Episcopal de Vic (MEV), amb la nova exposició Nord & Sud. Art Medieval de Noruega i Catalunya 1100-1350. Aquesta mostra, que es pot veure del 15 de febrer al 17 de maig, reuneix per primera vegada obres que decoraven els altars d'aquestes dues zones a l'edat mitjana. Es tracta d'una vintena de peces que permeten fer un passeig per l'art medieval de Catalunya i Noruega. De fet, són els dos països d'Europa que més conserven peces d'aquesta època -com frontals d'altar de fusta pintada-.Malgrat estar separades per 3.000 quilòmetres, conserven obres sorprenentment similars. Tal com ha explicat un dels comissaris de la mostra, Marc Sureda, "en el fons l'exposició no parla de Catalunya ni Noruega, sinó de l'art d'altar europeu", ja que "tenim els únics indicis que ens permeten reconstruir l'art d'altar medieval". "Tot i estar separades per milers de quilòmetres, són capaces de restituir aquest forat", ha afegit.El projecte ha estat iniciat pel Museum Catharijneconvent d'Utrech, en partenariat amb el MEV i la col·laboració dels Museus de Bergen i d'Oslo i del Museet Erkebispegarden de Trondheim. També hi ha obres del Museu Nacional de Dinamarca, a Copenhaguen, del Museu Nacional d'Art de Catalunya i de Santa Maria de Tredòs. La mostra es porta a terme en el marc de la Xarxa de Museus d'Art Medieval d'Europa.El director del MEV Josep Maria Riba ha remarcat que aquesta exposició porta a "internacionalitzar el museu", així com ha destacat el "treball profund i rigorós" de la mostra. "S'ha fet un treball des de la tècnica fins al discurs històric, des del transport fins a la col·locació de peces de primer nivell d'Europa", ha afegit. Cal destacar que moltes de les obres medievals surten per primera vegada de Noruega per aquesta exposició.Tal com ha explicat Sureda, no hi ha una única raó que expliqui per què aquestes obres s'han conservat en aquestes dues zones. "Són un cúmul de raons afortunades semblants per a Catalunya i Noruega", ha afegit.En el cas de Noruega, el comissari ha destacat que la gran majoria provenen de pobles "recòndits", molts dels quals no van tenir grans canvis econòmics i artístics durant el Renaixement i el Barroc. A més, "el protestantisme" no va comportar al país nòrdic destruccions d'imatgeria d'altar, com sí que va passar a Anglaterra o als Països Baixos.Pel que fa a Catalunya, "es conserva catòlica" i moltes imatges dedicades van continuar dedicades al culte i no es van destruir durant la renovació artística.Judit Verdaguer, comissària de l'exposició, ha explicat que la mostra s'estructura en cinc àmbits, però ha destacat sobretot els frontals de fusta i els retaules-tabernacles. D'una banda, Verdaguer ha destacat que entre Catalunya i Noruega es conserven el 80% dels frontals de fusta pintats entre el 1100 i el 1350 existents al continent."Del centenar que hi ha, més de 50 són a Catalunya, els més antics dels quals estan conservats al MEV, i una trentena a Noruega", ha destacat Verdaguer. La comissària ha destacat una obra molt important noruega: El frontal de St Olaf, "un símbol nacional de Noruega". Al seu costat, n'hi ha de catalans perquè es puguin comparar -com el de Sant Cebrià de Cabanyes-.D'altra banda, hi ha els retaules-tabernacle, tallers d'altar que presenten sovint com a escultures exemptes i amb perspectiva frontal. Aquests exemples es presentaven en temple a petita escala amb columnetes, que podia tancar-se mitjançant portelles decorades amb pintures i relleus. "Noruega contempla més exemples que Catalunya, però paral·lelament mai se n'havia fet una exposició", ha dit Verdaguer, remarcant que "és impressionant veure les semblances".Verdaguer ha destacat que les obres que ara es reuneixen són "rests d'un naufragi", que han estat protegides durant segles pels fiords noruecs i els Pirineus Catalans. "Són les supervivents d'un llenguatge artístic europeu, avui pràcticament desaparegut", ha conclòs.

