Un estudi afirma que viure en zones verdes pot retardar la menopausa

Viure en veïnats amb més zones verdes podria retardar l'aparició de la menopausa, segons un estudi realitzat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i la Universitat de Bergen. Els motius són la disminució de l'estrès i la millora de la salut mental, alguns dels beneficis que comporta viure en aquestes zones, segons l'informe. Publicat a la revista Environment International , la recerca es basa en les dades de 1.955 dones de nou països diferents recollides al llarg de vint anys, participants de l'Estudi Europeu de Salut Respiratòria Les dones que vivien en àrees amb una vegetació escassa van desenvolupar la menopausa fins a 1,4 anys abans, arribant als 50,3 anys de mitjana. Les que estaven envoltades de zones més verdes i menys contaminades, de mitjana, la van tenir als 51,7 anys.Les gairebé dues mil dones participants en l'estudi van respondre a diversos qüestionaris sobre els seus hàbits de vida i el seu estat de salut, es van sotmetre a anàlisis de sang i van rebre un seguiment sobre la quantitat de vegetació al voltant de les seves llars. Les dones eren originàries de l'Estat espanyol, França, Alemanya, Bèlgica, Regne Unit, Suècia, Estònia, Islàndia i Noruega.El moment en el qual apareix la menopausa, segons els especialistes, depèn de factors genètics i d'hàbits de vida com el tabaquisme, l'obesitat, l'activitat física i l'ús d'anticonceptius. Una possible relació de l'edat de la menopausa amb un entorn amb espais verds es pot deure a diversos processos biològics.

