El Mobile es cancel·la per una «alarma global» que les autoritats neguen que afecti Barcelona

Divergència d'opinions entre GSMA, l'empresa organitzadora del Mobile, i l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol. La companya ha assegurat que era "impossible" celebrar el Mobile World Congress 2020 a Barcelona a causa de la "crisi global" del coronavirus. Les autoritats, mentrestant, han insistit que actualment no hi ha risc de contagi del Covid-19 a l'estat espanyol. Tot plegat en una roda de premsa conjunta, també amb els responsables de Fira de Barcelona, en què totes les parts s'han conjurat per "enfortir" el certamen del 2021.El conseller delegat de la companyia, John Hoffman, ha argumentat que les nombroses baixes d'empreses a causa de la por al coronavirus feia impossible la celebracó del saló. Hoffman també ha explicat que GSMA ha estudiat la possibilitat d'ajornar l'esdeveniment. Una opció que finalment s'ha descartat. "No sabem quan remetrà la situació", ha valorat el conseller delegat en relació al coronavirus Covid-19.Hoffman, i també el director general de GSMA, Mats Granryd, han evitat xifrar les indemnitzacions que haurà d'afrontar la companyia per compensar les empreses que sí que havien confirmat la seva participació a la fira tecnològica.Tots dos s'han escudat en els "motius de força major" que han provocat la cancel·lació de la fira per tancar aquesta carpeta. També han evitat respondre les preguntes sobre si la cancel·lació d'enguany provocarà alguna modificació amb el contracte amb Barcelona, vigent fins al 2023.Granryd i Hoffman han negat que les empreses que havien anunciat la seva absència ho fessin per cap altre motiu que no fos la por al coronavirus. "Tothom ha expressat qüestions de salut", ha assegurat el conseller delegat.Uns motius que contrasten amb el missatge transmès per les administracions. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, han insistit que el risc de contagi per coronavirus a l'estat espanyol és inexistent.L'Ajuntament de Barcelona havia promocionat el Moible d'enguany com "el millor" des que el certamen va aterrar a la ciutat el 2006. Ara, GSMA, Fira de Barcelona i les administracions s'han conjurat perquè l'eslògan sigui una realitat el 2021. "Avui és un dia fosc però el sol sortirà", ha dit Hoffman.GSMA s'ha compromès a treballar de cara al Mobile del 2021, igual que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del consell d'administració de Fira de Barcelona, Pau Relat. Tots dos han volgut expressar la seva "comprensió" per la decisió i han expressat el seu suport a GSMA.El mateix ha fet el conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, que ha promès "lleialtat absoluta" al Mobile, mentre que Cunillera ha reivindicat l'"aposta" del govern espanyol pel certamen.Igual que GSMA, el director general de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha evitat fer càlculs sobre les pèrdues que suposarà per a la seva empresa la cancel·lació del saló. L'alcaldessa de Barcelona ha avisat que les administracions ja han abordat la possibilitat de "minimitzar" les afectacions econòmiques provocades per la suspensió entre els sectors més afectats. Colau, però, no ha donat més detalls.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor