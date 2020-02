Illa creu que «no hi ha cap raó de salut pública» per suspendre el Mobile

Salvador Illa ha assegurat aquest dijous en la roda de premsa prèvia a la reunió amb els seus homòlegs europeus que "respecta" la decisió dels organitzadors del Mobile World Congress (MWC) de cancel·lar el congrés , però ha insistit que "no hi ha cap raó de salut pública" per fer-ho.lla s'ha mostrat convençut que el Mobile es podria haver celebrat, mentre que a la mateixa hora John Hoffman, el conseller delegat de l'empresa organitzadora, GSMA, ha qualificat d'"impossible" celebrar el MWC , en una roda de premsa acompanyat de l'alcaldessa Ada Colau, el conseller Jordi Puigneró i la delegada del govern espanyol Teresa Cunillera, entre d'altres autoritats.A més, el ministre de Sanitat ha defensat que l'Estat té un sistema de salut "molt potent" i "robust" i ha enviat un missatge de "confiança" en el mateix sistema i els professionals que el conformen. "Estem preparats per fer front a qualsevol situació", ha insistit Illa, que ha dit que "l'únic objectiu" és "garantir" la salut de tots els ciutadans.Illa es reuneix aquest dijous a Brussel·les amb els seus homòlegs europeus per abordar de manera coordinada la crisi del coronavirus. Durant la trobada, els ministres discutiran les accions conjuntes a prendre amb l'objectiu de donar un missatge d'unitat per fer front al nou virus.

