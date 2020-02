JxCat acusa ERC de ser «còmplice passiu» de la situació de Torra al Parlament

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, considera que ERC és "còmplice passiu" de la situació del president de la Generalitat, Quim Torra, perquè no s'ha alineat amb la decisió aprovada al Parlament de defensar l'acta de diputat de Torra. "Aquesta via és extraordinàriament perillosa perquè si tu cedeixes davant la repressió, estàs indicant al repressor que pot continuar fent-ho", ha argumentat en una entrevista al Huffpost D'altra banda, Borràs ha assenyalat que "l'independentisme pragmàtic" d'ERC és "autonomisme de tota la vida" i que suposa una "mena de renúncia". "Si no ho han fet els que estan a la presó i a l'exili, no ho farem nosaltres", ha afegit. Després de tot el que ha passat amb polítics a la presó i a l'exili, Borràs ha defensat que si es segueix fent com si no hagués passat res, "es fa el camí autonomista de tota la vida". "Nosaltres sí que pensem que ha passat alguna cosa i que és molt greu", ha afegit.Pel que fa a un tripartit entre ERC, PSC i comuns després de les eleccions catalanes, Borràs ha dit que "fa molta olor de socarrim". I ha considerat que el resultat de l'anterior tripartit va ser "extraordinàriament lesiu" per a Catalunya. Segons la portaveu de JxCat, fa olor que es produirà aquest pacte amb l'aprovació dels pressupostos a l'Estat i a l'Ajuntament de Barcelona.Preguntada per qui serà el candidat de JxCat a les pròximes eleccions catalanes, encara sense data, Borràs ha dit que no ho sap perquè "el candidat de JxCat sempre és Puigdemont, que és el president legítim de Catalunya".

