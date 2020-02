En Charles, empresonat per les protestes de la sentència, s'enfronta a sis anys de presó

En Charles, un dels cinc joves que continuen empresonats per les protestes de la sentència, serà jutjat el 20 de febrer, tal com ha informat Alerta Solidària, que en porta la defensa. Serà a les 12 del migdia al jutjat penal 2 de Barcelona. S'enfronta a sis anys de presó, a una multa de 7.200 euros i a l'expulsió de l'estat espanyol per un delicte de danys mitjançant incendi i un delicte de desordres públics.En Charles, de 30 anys i ciutadà nord-americà, va ser detingut el 18 d'octubre i porta més de dos mesos en situació de presó preventiva a Brians I. L'argument per mantenir-lo tancat és la falta d'arrelament, perquè no té domicili conegut i manté la nacionalitat nord-americana. "Va ser detingut mentre intentava sobreviure a la ciutat i per trobar-se en el lloc equivocat en el moment equivocat", denuncia el col·lectiu d'advocats.La tesi de la falta d'arrelament ha estat utilitzat pels jutjats d'instrucció que han vist els casos de detencions durant les protestes de la sentència en primera instància. Sovint, les audiències provincials que han vist els casos via recursos han desmuntat aquesta tesi, a vegades amb certa contundència criticant que les ordres de presó es basaven en "intuïcions" poc fonamentades dels jutges que les van decretar. Juntament amb en Charles, hi ha quatre persones més empresonades amb motiu dels aldarulls arran de la sentència del procés. El denominador comú de tots ells és que són d'origen estranger, fet que demostra la doble repressió que pateixen aquests joves.

