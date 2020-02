La planta de Magneti Marelli a Barberà presenta un ERO temporal pel coronavirus

La planta de Magneti Marelli a Barberà del Vallès presentarà la setmana vinent un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) temporal per a tota la plantilla a causa dels problemes de subministrament que pateix pel coronavirus i la situació a la Xina.El fabricant de components de l'automoció rep peces per fer un producte electrònic que s'envien des del país asiàtic, concretament "de la zona on està detectat el brot", ha concretat el secretari general de CCOO d'Indústria Catalunya, José Antonio Hernández. La mesura ha remarcat és "temporal" i amb caràcter "preventiu", ja que aquest component només es fabrica a la Xina."Fins ara es deu haver treballat amb estocs de reserva", ha explicat Hernández. Al centre hi treballen unes 400 persones i en aquests moments l'activitat està parada. El sindicat ha rebutjat aquest ERO temporal i ha reclamat a la companyia que posi en marxa altres mesures de flexibilitat interna previstes en el conveni.

